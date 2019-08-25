Санкт-Петербург, , 23:21 — REGNUM

В центре Петербурга в минувшие выходные состоялся уже ставший традиционным для лета фестиваль байкеров «Мотостолица».

Фестиваль «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM

Он стартовал с заезда колонны мотоциклистов — участников фестиваля — которую возглавил известный цирковой артист Аскольд Запашный.

Мотоцикл Дарья Драй © ИА REGNUM Аскольд Запашный на мотоцикле Дарья Драй © ИА REGNUM Аскольд Запашный Дарья Драй © ИА REGNUM Аскольд Запашный Дарья Драй © ИА REGNUM Аскольд Запашный возглавил колонну мотоциклистов Дарья Драй © ИА REGNUM Аскольд Запашный на мотоцикле Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем на радость зрителям мастера двухколесного транспорта провели демонстрационные заезды и показывали различные трюки на мотоциклах.

Старт Дарья Драй © ИА REGNUM Участники фестиваля «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM

Скорость Дарья Драй © ИА REGNUM Скорость Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрационные заезды мотоциклов Дарья Драй © ИА REGNUM Фестиваль «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM Фестиваль «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие фестиваля «Мотостолица» состоялось на Манежной площади. Здесь, на главной сцене праздника, весь день проходила концертно-развлекательная программа.

Фестиваль «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM

В рамках фестиваля работала «свадебная площадка», где участники и участницы могли поклясться друг другу в любви и обменяться свадебными браслетами.

Мотосвадьба на фестивале «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM

Маленьким и взрослым посетителям «Мотостолицы» демонстрировали современную и ретро-мототехнику, рассказывали о том, как она устроена и управляется.

Участники перед финальным заездом Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники перед финальным заездом Дарья Драй © ИА REGNUM

Главным событием фестиваля стал вечерний световой мотопарад.

Фестиваль «Мотостолица» Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад фестиваля Мотостолица Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад фестиваля Мотостолица Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад фестиваля Мотостолица Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Он прошел от Кленовой аллеи, через Инженерную улицу и мост Белинского, на набережную Фонтанки, по Невскому проспекту до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова.

Участники вечернего светового Мотопарада Дарья Драй © ИА REGNUM Участники вечернего светового Мотопарада Дарья Драй © ИА REGNUM Участники вечернего светового Мотопарада Дарья Драй © ИА REGNUM Участники вечернего светового Мотопарада Дарья Драй © ИА REGNUM Участники вечернего светового Мотопарада Дарья Драй © ИА REGNUM Участники вечернего светового Мотопарада Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Далее колонна байкеров уехала на Крестовский остров. Но обещала вернуться… Ведь фестиваль уже стал новой петербургской традицией.

Фото на телефон Дарья Драй © ИА REGNUM Мотоциклист Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Международный фестиваль «Мотостолица» прошел в Санкт-Петербурге уже в третий раз. В нем приняли участие более 500 байкеров из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.