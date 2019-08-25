Санкт-Петербург,
25 августа 2019, 23:21 — REGNUM
В центре Петербурга в минувшие выходные состоялся уже ставший традиционным для лета фестиваль байкеров «Мотостолица».
Фестиваль «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Он стартовал с заезда колонны мотоциклистов — участников фестиваля — которую возглавил известный цирковой артист Аскольд Запашный.
Мотоцикл
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аскольд Запашный на мотоцикле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аскольд Запашный
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аскольд Запашный
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аскольд Запашный возглавил колонну мотоциклистов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Аскольд Запашный на мотоцикле
Дарья Драй © ИА REGNUM
Затем на радость зрителям мастера двухколесного транспорта провели демонстрационные заезды и показывали различные трюки на мотоциклах.
Старт
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники фестиваля «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Скорость
Дарья Драй © ИА REGNUM
Скорость
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Демонстрационные заезды мотоциклов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественное открытие фестиваля «Мотостолица» состоялось на Манежной площади. Здесь, на главной сцене праздника, весь день проходила концертно-развлекательная программа.
Фестиваль «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
В рамках фестиваля работала «свадебная площадка», где участники и участницы могли поклясться друг другу в любви и обменяться свадебными браслетами.
Мотосвадьба на фестивале «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Маленьким и взрослым посетителям «Мотостолицы» демонстрировали современную и ретро-мототехнику, рассказывали о том, как она устроена и управляется.
Участники перед финальным заездом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники перед финальным заездом
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главным событием фестиваля стал вечерний световой мотопарад.
Фестиваль «Мотостолица»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад фестиваля Мотостолица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад фестиваля Мотостолица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад фестиваля Мотостолица
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад по набережной реки Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Он прошел от Кленовой аллеи, через Инженерную улицу и мост Белинского, на набережную Фонтанки, по Невскому проспекту до Дворцовой площади и стрелки Васильевского острова.
Участники вечернего светового Мотопарада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники вечернего светового Мотопарада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники вечернего светового Мотопарада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники вечернего светового Мотопарада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники вечернего светового Мотопарада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Участники вечернего светового Мотопарада
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Далее колонна байкеров уехала на Крестовский остров. Но обещала вернуться… Ведь фестиваль уже стал новой петербургской традицией.
Фото на телефон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мотоциклист
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Международный фестиваль «Мотостолица» прошел в Санкт-Петербурге уже в третий раз. В нем приняли участие более 500 байкеров из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Финляндии.
Вечерний световой Мотопарад на Невском проспекте
Дарья Драй © ИА REGNUM