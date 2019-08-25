Куала-Лумпур, 25 августа 2019, 11:53 — REGNUM
Правила, позволяющие избежать ряда проблем со здоровьем, возникающих при длительной работе с гаджетами, опубликовал малазийский Университет Пердана. Профессор Эрна Фариза Мохд Пут рассказала о простых правилах, которые рекомендуется соблюдать.
Важно правильно выбрать размер смартфона. Его ширина должна позволять обхватить устройство указательным и большим пальцами. Также следует избегать длительного набора текста держа гаджет в одной руке. Для этого следует положить его на твердую поверхность.
Важна и осанка. Телефон не стоит опускать слишком низко, лучше держать его на уровне груди или подбородка. Не рекомендуется и чрезмерно сжимать его.
Если не соблюдать эти простые правила, то нарушения осанки могут привести к болям в спине, шее, запястье и пояснице.