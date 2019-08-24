Москва, , 15:40 — REGNUM

Увеличение числа проверок автомобилей с детьми на дорогах запланировали в ГИБДД в связи с подготовкой к учебному году. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Поясняется, что данное решение было принято из-за завершения сезона отпусков и возвращения домой детей, а также в связи с началом активной подготовки к новому учебному году.

Кроме того, в качестве фактора, повлиявшего на решение увеличить число проверок автомобилей с детьми, стало возрастание числа ДТП с пассажирами-детьми. Так, например, 24 августа произошло как минимум два ДТП, в которых погибли дети — в Калужской и Волгоградской областях.

Региональным подразделениям ГИБДД было дано поручение рассматривать каждый случай ДТП с пострадавшими либо погибшими детьми как комплексную проблему и тщательнее расследовать подобные происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении депутатов Государственной Думы ввести обязательный удалённый контроль за каршеринговыми автомобилями. Как полагают депутаты, такая мера может позволить уменьшить число ДТП с участием арендованных машин.

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