Подгорица, , 16:02 — REGNUM

В ходе спецоперации «Манифико» сотрудники полиции Черногории задержали семерых подозреваемых в контрабанде наркотиков из Колумбии. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

По данным черногорской полиции, против одиннадцати человек, семеро из которых уже задержано, возбуждены уголовные дела по статьям о создании криминальных группировок и хранении и сбыте наркотических средств.

В заявлении полиции говорится, что, в результате обысков в квартирах и помещениях подозреваемых в городе Тиват, были обнаружены и изъяты: кокаин, крупная сумма денег, высококлассные автомобили, оружие и боеприпасы, а также предметы роскоши, предположительно приобретенные на деньги, полученные незаконным путем.