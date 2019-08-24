Ташкент, , 11:51 — REGNUM

Депутаты Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрили поправки в Семейный кодекс, повышающие брачный возраст для женщин с 17 до 18 лет, сообщает 24 августа издание «Газета.uz».

Отмечается, что при наличии уважительных причин хоким (глава) района или города по месту регистрации брака имеет право снижать брачный возраст на один год. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Напомним, вопрос о повышении брачного возраста для женщин обсуждался в Узбекистане с 2012 года. Среди преимуществ нововведения называются создание условий для непрерывного образования и укрепления здоровья матерей и детей.

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