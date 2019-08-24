Москва, , 10:50 — REGNUM

В российско социальной сети «ВКонтакте» начали распространяться слухи о том, что власти якобы приуменьшают последствия аварии на военном полигоне под Северодвинском, где произошел взрыв жидкостного реактивного двигателя.

Различные анонимные пользователи и сообщества публикуют распространяют дезинформацию о том, что взрыв на полигоне под Северодвинском был куда более опасным, чем это пытаются представить власти и радиационному заражению подверглась значительная территория с проживающим на нем населением.

Данный инцидент называется не иначе как «Чернобыль-2». При этом используются фотографии взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае.

При том что данные объективного контроля за радиационным фоном показывают, что в момент взрыва произошел кратковременный скачок радиации, но вскоре радиационный фон пришел в норму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском погибли пятеро инженеров.

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал, что взрыв произошел при испытании перспективных образцов вооружения, но подчеркнул, что ни о каком радиационном заражении значительной территории речь не идёт.