Лондон, , 04:11 — REGNUM

Альтернативными методами воспитания похвасталась британская семейная пара в эфире шоу «Тренируй ребенка как собаку», однако зрители программы не оценили новаторство и усомнились в умственной вменяемости родителей, сообщает 23 августа британский таблоид The Mirror.

По словам Джо и Гарретт, они обратились за помощью с воспитанием сына к профессиональной дрессировщице собак после того, как их трехлетний сын стал непослушным и раздражительным. Дрессировщица в свою очередь уверена, что ее методы дрессировки работают гораздо лучше классических педагогических методик. В студии женщина продемонстрировала, как ребенок отлично выполняет команды ориентируясь на щелчок «кликера».

Между тем, в соцсетях поднялась волна возмущения, а часть пользователей поставила под сомнение психическую вменяемость родителей, порекомендовав оказать супругам соответствующую медицинскую помощь.

Более 25 тысяч родителей подписали петицию об отмене шоу, считая его содержание оскорбительным и унижающим человеческое достоинство.

Авторы статьи на ресурсе The Mirror, недоумевает о причинах недовольства. «Большинство этих клавиатурных воинов даже не видели программу», — отмечает автор. А дрессировщица всего лишь «хотела помощь измученным родителям».

»Она научила его родителей замечать, когда он взволнован (сродни щенку, облизывающему нос, прежде чем он разорвёт ножку дивана), …научила нескольким играм «принеси». …Папа и мама не были недобрыми, просто им нужно было обращаться с ребенком, как с любимой собакой», — говорится в статье.

Сообщается также, что завершая программу о дрессировке детей, ведущий Хаффенден сообщил об охватившим его отчаянии от существования целого поколения матерей, считающих дрессировку своих детей жестоким и варварским занятием. «Младенцы — это просто еще один вид», — подытожил он.

Напомним, шокирующие новости не впервые приходят с территории «просвещенной Европы». Так, например, в 2014 году в зоопарке Копенгагена был показательно застрелен из пневматического пистолета и расчленен жираф Мариус. На это действо администрация зоопарка пригласила семьи с детьми.