Спрингфилд, США, , 02:52 — REGNUM

Серьезное легочное заболевание, обнаруженное у курильщика вейпа из американского штата Иллинойс, закончилось летальным исходом. О первом случае смерти от электронных заменителей табака заявили в пресс-службе департамента здравоохранения штата, передает 23 августа телеканал Fox News.

Кроме умершего курильщика, на прошлой неделе в больницы штата Иллинойс поступило 22 человека с заболеваниями респираторной системы. Все пациенты в возрасте от 17 до 38 лет регулярно употребляют вейпы или электронные сигареты.

«Тяжесть заболевания, с которым сталкиваются люди, вызывает тревогу, и мы должны сказать, что использование электронных сигарет и вейпинга может быть опасным», — заявили в департаменте здравоохранения штата.

Расследованием болезней указанной группы лиц займутся специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее в американских СМИ появилась информация о 149 курильщиков вейпов, заболевших серьезными респираторными заболеваниями.