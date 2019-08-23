Матвеево-Курганский район, , 19:03 — REGNUM

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области поставил точку в деле о контрабанде табачных изделий на сумму более 6 млн рублей. На скамье подсудимых оказались три жителя Донецка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, с ноября 2018 года преступники в обход пунктов пропуска перевезли с Украины на Дон свыше 51 тыс. пачки сигарет на общую сумму более 6 млн рублей. Суд признал контрабандистов виновными по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и назначил наказание каждому в виде лишения свободы от трёх до трёх с половиной лет условно.

Приговор вступил в законную силу.