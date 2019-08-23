Москва, , 17:36 — REGNUM

Решать проблему выхода диких медведей к гражданам и в населённые пункты необходимо комплексными методами — властям Камчатки и других регионов необходимо изучать и решать вопрос о восстановлении экологического баланса территории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке участились случаи выхода медведей в населённые пункты людей в поисках еды.

«Проблема есть, причём не выдуманная, а абсолютно реальная и нельзя ее недооценивать, так как, во-первых, есть угроза для человека — дикие животные выходят туда, где живут люди и неизвестно, чем это может закончится, если они не найдут еду или эта еда их не устроит», — заявил Бурматов.

С другой стороны, отмечает он, это и для животных достаточно серьёзная ситуация — на что обоснованно и справедливо обращали внимание и экологи, и зоозащитники.

«Реакция на это чаще всего линейная — люди не мудрствуя лукаво принимают решение об отстреле животных, что, на мой взгляд, плохой вариант, так как это несёт прямой и очень серьёзный урон популяции этих медведей… В итоге, на месте одной проблемы возникает сразу несколько — экосистема не восстанавливается, она нарушена. К ней добавляется проблема, связанная с гибелью медведей, ещё одно звено естественной цепочки рушится. Но при этом проблема для людей не исчезает — она была и в прошлом году и есть в этом, потому что популяция медведей хоть и сокращается, но они не исчезают», — отметил Бурматов.

По его словам, решение должно быть комплексным. Так, например, нельзя резко запретить вылов рыбы из рек, так как для некоторых граждан, особенно коренных народах, это также вопрос пропитания и выживания.

«Властям надо решать вопрос, борясь с корнем проблемы, который заключается в нарушении экологического баланса на этих территориях и связан с сопутствующими экологическими проблемами. Исчезает традиционная для этих животных кормовая база, они лишаются пищи в виду либо промысловой добычи рыбы из рек, либо из-за тех или иных производств, которые вредят экологии, окружающей среде и нарушают экологический баланс», — подчеркнул Бурматов.