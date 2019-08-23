Минск, , 15:53 — REGNUM

22 августа в посёлке Нарочь в Мядельском районе Минской области Белоруссии в костёле была открыта доска в память о Марии Качиньской — жене погибшего президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает «Польское радио».

Мария Качиньская погибла вместе с мужем в авиакатастрофе президентского самолёта Ту-154 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Будущая жена президента Польши родилась в 1942 году на оккупированной нацистами территории Советской Белоруссии недалеко от Кобыльника (ныне — Нарочь). Открытие доски в её честь приурочено к 77-летию со дня рождения. Поскольку дом её семьи не сохранился, доску открыли в костёле святого Андрея, где её крестили.

Как сообщается, с инициативой открытия доски выступили некие местные жители. Доска сделана в виде открытой книги с крестом и надписями на белорусском и польском языках. Её установке посодействовало посольство Польши в Белоруссии, а изготовление и установку профинансировал Фонд помощи полякам на востоке.

Церемонию провёл митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Присутствовала делегация из Польши во главе с вице-спикером сейма (нижней палаты парламента) Ричардом Терлецким.