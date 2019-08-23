Бишкек, , 14:41 — REGNUM

С 1 октября 2019 года правительство Киргизии намерено увеличить размер заработных плат учителей на 30%. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, пишет пресс-служба кабинета министров.

«Учитель, преподававший 20 часов и получавший 12 тысяч сомов (11,3 тысячи рублей), будет получать заработную плату свыше 18 тысяч сомов (16,9 тысячи рублей)», — сказал он.

Откуда киргизские власти намерены взять дополнительные средства Абылгазиев не сообщил

Также чиновник отметил, что в нынешнее время масштабной социальной проблемой становится безграмотность населения.

«Более 800 млн жителей планеты в настоящее время безграмотны — это значит, что они не смогут сделать свою жизнь и жизнь своей страны лучше».

В связи с этим премьер заявил, что целью властей является создание конкурентоспособной киргизской системы образования.

Киргизия испытывает острый дефицит преподавателей. Виной тому — низкий размер зарплат педагогов, а также отток молодежи, уезжающей из страны.

По данным на 2018 год, молодой учитель, отработавший за неделю 32 часа, должен был получить «грязными» 8,2 тысячи сомов (около 8 000 рублей). Опытный учитель (15 лет стажа) при той же нагрузке получал 11,6 тысяч сомов.