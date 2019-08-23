Москва, , 13:52 — REGNUM

Взятие многочисленных проб грунта в радиоактивной зоне у платформы «Москворечье» в Москве привело к повышению угрозы заражения. Об этом заявил физик Андрей Ожаровский, выступая на состоявшемся 23 августа митинге на юго-востоке Москвы.

Акция была посвящена проблема экологии, и ключевым аспектом мероприятия стало строительство Юго-Восточной хорды Москвы вдоль могильника радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово.

«Я пришёл со склона. Там есть интересные изменения. Было накопано огромное количество — несколько десятков — ямок. Часть ямок чистые, боюсь, что они могут быть использованы, чтобы показать журналистам, что ямки чистые. Но мы и не говорим, что весь склон — это радиоактивный грунт», — сказал эксперт.

Однако главная проблема не в этом, считает Ожаровский. Осмотрев объект, он пришёл к выводу, что угроза для населения на территории радиоактивного могильника возросла.

«Часть ямок засыпана. То есть люди закапывают ямки радиоактивными отходами. Если раньше отходы находились под слоем глиной и можно было на них стоять, то теперь прибор показывает радиацию на поверхности грунта», — отметил он.

Активист сообщил, что забор, который около месяца до этого был построен вокруг радиоактивной зоны, теперь разрушен. Поэтому необходимо вновь потребовать восстановить ограждение, чтобы оградить людей от угрозы заражения на территории с повышенным радиационным фоном.

«Самое страшное: все ленты и надписи о радиации удалены. Причём это не хулиганы удалили — тогда бы они рядом валялись. Всё это кто-то специально сделал, они к чему-то готовятся», — сказал Ожаровский.

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