Дели, Индия, , 13:31 — REGNUM

Представители некоммерческих организаций Plan Korea, Community Chest of Korea совместно с представителями компании Hyundai Rotem провели ряд волонтерских мероприятий в Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, представители двух организаций и компании посетили школу NDMC (North Delhi Municipal Corporation), расположенную на севере Индии в городе Дели, с целью улучшить школьную инфраструктуру, санитарно-гигиенические условия и качество воды.

Известно, что в церемонии по случаю данных мероприятий приняли участие представители Hyundai Rotem India, представители Plan Korea, представители министерства развития человеческих ресурсов Индии, директор, преподаватели и ученики школы.

Известно, что Plan Korea и Hyundai Rotem проводят мероприятия по социальному вкладу с июля 2018 года.