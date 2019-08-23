Москва, , 13:14 — REGNUM

В Москве снижается уровень бедности, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 23 августа в личном блоге.

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он привёл статистику, по которой уровень бедности в Москве составлял с 10% в 2010 году, однако в 2018 году сократился до 7,2%.

«Разумеется, у каждой семьи своя жизненная ситуация. И к статистике всегда много претензий. Тем не менее, город движется в правильном направлении, создавая максимально благоприятные возможности для всех», — написал мэр.

Также Собянин рассказал о коэффициенте Джини, по которому сопоставляют доходы богатых и бедных, измеряя уровень неравенства. С 2010 года значение коэффициента для Москвы немного снизалось, а значит «разрыв в доходах между бедными и богатыми в Москве, по крайней мере, не растёт».

Мэр Москвы отметил, что столица РФ в 2018 году с показателем 0,439 оказалась в середине списка городов. Соседние строчки занимают Вашингтон, Торонто и Мадрид.