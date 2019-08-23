Мадрид, , 12:59 — REGNUM

Фуэнтэспальду, небольшую испанскую деревню в провинции Теруэль, Арагон, Испания планируют сделать объектом экстремального туризма с самой длинной в Европе канатной дорогой. Об этом сообщает испанский новостной портал The Local.

Длина аттракциона составит почти 2 километра (1980 метров), а растянута канатная дорога будет на высоте в 800 метров. Туристы смогут с высоты птичьего полета наблюдать горный хребет Гудар. Искатели приключений, лежа в специальном страховочном отсеке, смогут разогнаться до 80 км/ч. Одна поездка продолжительностью в полторы минуты будет стоить 25 евро.

Сообщается, что канатная дорога будет оборудована для людей с ограниченными возможностями.