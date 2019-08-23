Губкин, Белгородская область, 23 августа 2019, 12:41 — REGNUM
В День Государственного флага России 22 августа в микрорайоне «Лебеди» города Губкин Белгородской области жители увидели перевёрнутый стяг. Причём полотнище висело над муниципальным зданием центра культурного развития «Лебединец». Неравнодушные горожане отреагировали на подобное неуважение к национальному символу сообщением в прокуратуру.
По данным паблика, это уже не первый конфуз с триколором в Губкине. В июле 2019 года перевёрнутый флаг России висел над администрацией города.