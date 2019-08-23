Губкин, Белгородская область, , 12:41 — REGNUM

В День Государственного флага России 22 августа в микрорайоне «Лебеди» города Губкин Белгородской области жители увидели перевёрнутый стяг. Причём полотнище висело над муниципальным зданием центра культурного развития «Лебединец». Неравнодушные горожане отреагировали на подобное неуважение к национальному символу сообщением в прокуратуру.

«Новая попытка войти в состав Сербии?! Или нарушение порядка использования государственных символов РФ?! Ответ на этот вопрос даст прокуратура, куда мы сообщили о случившемся, и на наших глазах сотрудники надзорного ведомства уже зафиксировали этот факт!» — написали пользователи на публичной странице «Губкин говорит» в социальной сети.

По данным паблика, это уже не первый конфуз с триколором в Губкине. В июле 2019 года перевёрнутый флаг России висел над администрацией города.