Тбилиси, , 11:19 — REGNUM

Спасатели ликвидировали пожар возле водохранилища у села Геги в Сюникской области Армении спустя трое суток после возгорания, сообщает 23 августа издание News.am.

Пожар был потушен 23 августа в 8 часов 56 минут (7 часов 56 минут по московскому времени). В результате пожара сгорело 140 га пастбищ. Сообщение о пожаре поступило утром 20 августа. Пожар охватил травяной покров и распространился на деревья.

Напомним, 19 августа в Ереване произошло возгорание на холодильном комбинате ООО «Дзюник Сарнаран». Пожарные не могли справиться с огнем на протяжении трех суток.