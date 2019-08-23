Белгород, , 11:07 — REGNUM

«Экологическую азбуку юного белгородца» подарят в первый день учебного 2019 года каждому первокласснику Белгородской области. Книга подготовлена региональным Центром экологической безопасности вместе с поэтом Вячеславом Колесником. Издание поможет детям узнать больше о природных явлениях, флоре и фауне, освоить азы экологической культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента ЖКХ.

«Экологическая азбука» Пресс-служба департамента ЖКХ Белгородской области

Главные герои книги — девочка Катя и мальчик Игнат. Они путешествуют по родному краю и общаются с разными героями. Полезную «Азбуку» получат в подарок более 17,5 тысяч ребят — те, кто пошёл в первый класс в 2019 году. Купить издание пока невозможно, его нет в продаже, но каждый школьник сможет найти книгу в библиотеках области. Экологическое пособие выпустили на средства внебюджетных источников, возможно тираж ещё увеличат.

«Эта полезная книга призывает рачительно относиться к экологии, она поможет детям разобраться, что можно, а что нельзя и как правильно всё-таки себя вести для того, чтобы сохранить нашу землю как можно дольше зелёной, цветущей. Все иллюстрации азбуки содержат фрагменты из жизни Белгородчины, её достопримечательности», — пояснил генеральный директор центра экологической безопасности Белгородской области Леонид Белоковаленко.