Редвуд-Сити, США, , 11:06 — REGNUM

Компании Electronic Arts и DICE решили отказаться от идеи введения в Battlefield V режима соревнований между командами из пяти игроков. Об этом 22 августа сообщил портал AltChar.

Как сообщил журналистам старший продюсер проекта Райан Макартур, студия больше не занимается разработкой этого режима, поскольку решила сосредоточиться на внедрении в игру других функций. Он добавил, что DICE хочет повысить качество игры путем совершенствования имеющегося контента и подчеркнул, что это решение далось разработчикам непросто — на разработку этого режима они потратили достаточно много времени.

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Напомним, ранее EA и DICE подразнили поклонников Battlefield V объявлением о возможном скором введении нового режима противостояния «5 на 5». Как отметили эксперты, этот режим был очень похож на тот, что присутствует в тактическом шутере Rainbow Six Siege.

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