Улан-Удэ, , 10:59 — REGNUM

В Бурятии назревает война между крупными агрегаторами такси и так называемым «Профсоюзом нелегальных перевозчиков Бурятии». 22 августа представители противостоящих сторон встретились в Народном Хурале республики.

Для участия в совещании сюда прибыли председатель Общественного Совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова, а также представители компаний «Яндекс. Такси» и «Максим». На встрече был озвучен один из методов борьбы водителей с агрегаторами .

«Водители специально берут заказы, а после от них отказываются и так по нескольку раз, чтобы дискредитировать «Максим», — передаёт телеканал «Тивиком».

В компании уже пообещали провести проверку этих сообщений.

«Решение о проверке мы уже приняли на заседание Хурала. Как раз с целью понять причины. Теперь все стало на свои места, если ведется целенаправленное действие перевозчиков, чтобы повлиять на цену, страдают потребители, это беспорядок», — заявил директор по коммуникациям сервиса по вызову такси «Максим» Евгений Катайцев.

Выяснилось, что местных перевозчиков и правда не устраивает ценовая политика агрегаторов, что признал представитель нелегальных перевозчиков Дмитрий Баиров.

«Специалисты должны выявить, но я могу сказать от 200 рублей», — ответил он на вопрос о минимальном тарифе, который устроит водителей.

Добавим, что в настоящее время цены начинаются от 49 рублей.

Таким образом, как резюмирует телеканал, диалога не получилось. Но по словам Ирины Зариповой, можно легко спрогнозировать, чем закончится война агрегаторов и местных водителей — победит рынок.

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