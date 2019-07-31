Великий Новгород, , 17:16 — REGNUM

С появлением агрегаторов в Великом Новгороде тарифы на такси снизились. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ещё два-три года назад стоимость минимальной поездки по городу составляла 100 рублей, а поездка на такси с места его стоянки обходилась не менее 150 рублей.

Сейчас один из популярных агрегаторов такси предлагают услуги по минимальному тарифу от 69 рублей за 2 км по городу, а одна из новгородских таксомоторных компаний — от 49 рублей. Новгородские перевозчики, работающие на рынке давно, пытаются конкурировать с агрегаторами, предлагая скидки пользователям своих мобильных приложений, постоянным клиентам, а также гарантируя предоставление услуги на иномарках не старше трёх лет с чистым салоном и вежливыми водителями.

В то же время поездка от дешёвого конкурента-агрегатора — это всегда лотерея. Клиенты жалуются на плохое состояние автомобилей, грязные машины, невнимательных водителей и прочий дискомфорт. Не готовы новгородцы и доплачивать за детское кресло: большинство клиентов таксомоторных компаний уверены, что эта опция должна быть бесплатной.

Средняя поездка по Великому Новгороду на такси стоит от 100 до 150 рублей. Вызов такси через мобильное приложение делает поездку дешевле. При этом, как показал опрос в соцсети «ВКонтакте» одной из таксомоторных фирм города, большинство новгородцев не готовы отказаться от личного автомобиля в пользу такси. Наличие личного автотранспорта представляется горожанам более удобным, даже если оказывается менее выгодным.

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