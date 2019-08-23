Токио, , 10:23 — REGNUM

Игрок Fire Emblem: Three Houses с ником Cirosan создал модификацию, позволяющую сделать «играбельным» персонажем одного из самых популярных героев проекта — стражника. Об этом 22 августа сообщило игровое издание Kotaku.

https://twitter.com/CirosanCB/status/1164354927134748672

Cirosan использовал редактор внутриигровых сохранений, чтобы превратить NPC (неигрового персонажа) в одного из подконтрольных игроку протагонистов. Как оказалось, стражник обладает самым высоким показателем «очарования» в игре — 99 очков.

Как ранее сообщал портал Polygon, в первые недели после релиза Fire Emblem: Three Houses стражник, охраняющий ворота, стал одним из самых популярных персонажей в фанатском сообществе. Многие пользователи стали выкладывать в Twitter фан-арты с героем и писать фанфики с его участием.

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