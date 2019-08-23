Москва, , 09:15 — REGNUM

Три выходных дня в начале ноября получат российские граждане благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом говорится в сообщении Роструда.

«В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим», — напомнили в ведомстве.

Второе и третье ноября в 2019 году — суббота и воскресенье, таким образом, у трудящихся будут длинные выходные — последние в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле правительство РФ утвердило календарь рабочих и праздничных дней в 2020 году. В январе жители России вновь отдохнут с 1 по 8 января, при этом 31 декабря будет рабочим, но сокращённым днём.

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