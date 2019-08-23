Москва, , 08:57 — REGNUM

Аппендицит — воспаление червеобразного отростка слепой кишки — не может произойти из-за употребления семечек. Факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще не установлены, заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

По его словам, специалисты пока не смогли доказать, что образ жизни, физические нагрузки, стресс или особенности питания влияют на развитие такого воспаления. Мужчины и женщины одинаково подвержены аппендициту, но в пожилом возрасте он встречается реже.

«Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют», — сказал Кригер РИА Новости.

Хирург напомнил, что воспаление аппендикса всегда требует операции. Он также предостерёг от самодиагностики аппендицита и попыток вылечить его антибиотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Минздрав порекомендовал для преодоления повседневного стресса высыпаться и соблюдать режим дня. Также стоит чередовать периоды интенсивной работы и отдыха, заниматься релаксацией, аутотренингом, йогой и бывать на природе.

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