Москва, , 08:04 — REGNUM

В Москве планируется провести реставрацию двух башен Донского монастыря, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Соответствующее разрешение выдал департамент культурного наследия столицы. Строители отремонтируют круглую башню № 11 и квадратную башню № 12. Работы планируется завершить к началу 2020 года.

«Сначала реставраторы очистят фасады башен от загрязнений, старых слоев краски и штукатурки, а затем восстановят кирпичную кладку, белокаменный цоколь и декор», — рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов. По его словам, далее стены ждёт слой новой обмазки и покраска основных поверхностей в цвет кирпича, а декоративных элементов — в белый.

Две башни (№4 и №5) монастыря были отремонтированы в мае 2019 года.