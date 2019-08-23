Северобайкальск, Бурятия, , 07:59 — REGNUM

В Бурятии участились факты капитального ремонта домов, признанных аварийными. Об этом сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в республике со ссылкой на данные «Фонда капитального ремонта».

«Например, на капитальный ремонт крыши дома, признанного Администрацией Северобайкальска аварийным и подлежащим сносу, из средств Фонда истрачено порядка 1 млн руб.» — сообщили в аппарате.

Администрация города объяснила это заботой о жильцах. Между тем, проживающие в аварийном доме жильцы освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

В руководстве фонда назвали ремонт подобных домов необоснованными тратами и убытками собственников общего имущества многоквартирных домов. В результате прокуратура вынесла представление мэрии не допускать подобные нарушения впредь, «поскольку устранить выявленные нарушения не представляется возможным».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о подобных нарушениях рассказала координатор ОНФ Светлана Калинина. По её словам, регионы должны были провести работу по выявлению ветхого жилья и исключить их из программы капитального ремонта, однако в Бурятии эта работа не была проведена.

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