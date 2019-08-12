Улан-Удэ, , 07:23 — REGNUM

В Бурятии не выполнили поручение президента России Владимира Путина об исключении аварийных домов из программы капитального ремонта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ в республике, об этом заявила координатор фронта Светлана Калинина.

По её словам, регионы должны были провести работу по выявлению ветхого жилья и исключить их из программы капитального ремонта. В Бурятии оказалось, что работа не была проведена.

«Органы власти необоснованно тратят деньги на ремонт аварийных домов. Тем самым они нарушают поручение президента России от 2016 года о проведении обследования и исключении таких домов из программы капремонта. А чиновники в Бурятии продолжают латать здания, которые рухнут через пару лет, при этом еще подвергают граждан опасности»,— отметила член Центрального штаба фронтовиков.

Она попросила прокуратуру провести проверки по этим вопросам, добавив, что федеральные жилищные программы в Бурятии провалены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Светлана Калинина побывала в домах, построенных для детей-сирот в Селенгинском районе Бурятии, обнаружив там дыры и плесень. Она также раскритиковала бездействие прокуратуры Бурятии по вопросу выполнения государственных программ.

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