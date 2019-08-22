Горно-Алтайск, , 08:48 — REGNUM

В Республике Алтай сотрудники государственного пожарного надзора проверяют готовность школ к новому учебному году. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону, планируется приёмка 210 образовательных учреждений.

К 22 августа специалисты посетили уже 200 учреждений, из которых к учебному году принято 170 школ, 7 профессиональных образовательных организаций и 17 организаций дополнительного образования.

«Всего с начала приёмки выявлено 79 нарушений требований пожарной безопасности на 31 объекте, из которых устранено 65 нарушений на 28 объектах», — отметили в МЧС.

Проблемными остаются три объекта, которые должны устранить все выявленные нарушения до 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, к новому учебному году готовы 425 школ Бурятии из 459. При этом в семи школах не успевают завершить все ремонтные работы до 1 сентября.

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