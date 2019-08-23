Каменск-Уральский, Свердловская область, 23 августа 2019, 05:43 — REGNUM
В Свердловской области у жительницы Каменска-Уральского заблокировали счета судебные приставы. Это произошло после того, как женщина взяла под опеку двух детей из детского дома.
Как сообщает информационный портал «Е1», свердловчанка взяла детей под опеку в 2016 году. Однако в 2017 году умерла биологическая мать детей и за ней остались огромные долги, которые унаследовали дети. И теперь в исполнительном производстве произведена замена должника и жительницу Каменска-Уральского обязывают выплачивать долги, как официального представителя несовершеннолетних детей.
Сообщается, что мать двоих детей вела асоциальный образ жизни, проживая в маленькой квартире, и накопила долги, в том числе за ЖКХ и капитальный ремонт на общую сумму порядка 800 тыс. рублей. Теперь квартира принадлежит детям вместе с долгами матери.
Взявшая под опеку детей женщина не согласна с этим и обратилась в прокуратуру. Также она отправила письмо на имя президента России Владимира Путина. А пока из-за того что её счета заблокированы, она не может собрать детей в школу.
Отметим, что один счёт, на который поступают деньги на детей, был впоследствии разблокирован.