Каменск-Уральский, Свердловская область, , 05:43 — REGNUM

В Свердловской области у жительницы Каменска-Уральского заблокировали счета судебные приставы. Это произошло после того, как женщина взяла под опеку двух детей из детского дома.

Как сообщает информационный портал «Е1», свердловчанка взяла детей под опеку в 2016 году. Однако в 2017 году умерла биологическая мать детей и за ней остались огромные долги, которые унаследовали дети. И теперь в исполнительном производстве произведена замена должника и жительницу Каменска-Уральского обязывают выплачивать долги, как официального представителя несовершеннолетних детей.

Сообщается, что мать двоих детей вела асоциальный образ жизни, проживая в маленькой квартире, и накопила долги, в том числе за ЖКХ и капитальный ремонт на общую сумму порядка 800 тыс. рублей. Теперь квартира принадлежит детям вместе с долгами матери.

Взявшая под опеку детей женщина не согласна с этим и обратилась в прокуратуру. Также она отправила письмо на имя президента России Владимира Путина. А пока из-за того что её счета заблокированы, она не может собрать детей в школу.

Отметим, что один счёт, на который поступают деньги на детей, был впоследствии разблокирован.