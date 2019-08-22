Екатеринбург, 22 августа 2019, 22:08 — REGNUM
Городская дума Екатеринбурга не сможет переехать в новое здание до начала осенней сессии. Об этом сообщает ЕАН.
Причина проста — новая площадка, размещённая в ЦУМе, ещё не готова принять депутатов. Помещения должны пройти реконструкцию, нужно перенести туда мебель и оргтехнику, наладить и настроить электронику.
«Завершенность объекта, мягко говоря, еще далека от 100%», — заявил вице-спикер гордумы Виктор Тестов.
Возможно, переехать получится уже только в 2020 году.
Напомним, ранее ожидалось, что в новое помещение депутаты переедут ещё в 2019 году. Парламентариям стало тесно в нынешних условиях.
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