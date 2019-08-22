Великий Новгород, , 19:20 — REGNUM

Великий Новгород сегодня, 22 августа, в День Государственного флага России принимал велопробег, участники которого путешествуют с 15-метровым национальным триколором. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», велопробег стартовал в Малой Вишере 21 августа.

В нём участвуют члены партии и «Молодой гвардии Единой России», а также все любители велосипедной езды. После старта в Малой Вишере велопробег посетил Любытино, из Великого Новгорода отправился в Батецкий. 23 августа акция состоится в Валдае и Крестцах.

«Наш велопробег — один из способов отдать дань уважения российскому флагу, а через него выразить нашу любовь к Родине. Когда сжимаешь древко национального триколора, то именно в такие моменты чувствуешь принадлежность к нашей великой стране. Поэтому мы хотим охватить все районы нашего региона в честь празднования юбилея российского флага», — отметил заместитель секретаря Новгородского регионального отделения «Единой России» Павел Илюхин.

Акцию планируют завершить 31 августа, побывав в каждом муниципалитете Новгородской области.

В нынешнем году велопробег посвящён 350-летию российского триколора.

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