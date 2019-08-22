Великий Новгород, , 11:41 — REGNUM

В Новгородском кремле сегодня, 22 августа, состоится турнир по сбору России. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерства спорта и молодёжной политики, всем желающим предложат посоревноваться в сборе карты-пазла и составить большую карту России размером 4 на 2,5 метра.

Акция приурочена к Дню Государственного флага России, который отмечается сегодня, 22 августа.

В программе праздничных мероприятий также — областная акция «Мы граждане России!», в рамках которой активисты движения «Волонтёры Победы» будут раздавать в Новгородском кремле ленточки триколора. Кроме того, волонтёры пронесут по Кремлю большой триколор площадью 125 кв метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торжественные мероприятия, приуроченные к празднику, начнутся в 17:00 у памятника «Тысячелетие России» в Новгородском кремле, после чего здесь же состоится опен-эйр — концерт Новгородской областной филармонии.

Читайте ранее в этом сюжете: День Государственного флага отметят опен-эйром в Новгородском кремле