Душанбе, , 19:18 — REGNUM

Обучение на русском языке проводится в 185 общеобразовательных учреждениях Таджикистана. Всего в стране на русском языке обучаются 215 799 школьников. Такие данные озвучил министр образования Таджикистана Нуриддин Саид.

По словам министра, в таджикистанских школах преподают 48 учителей из России: «в новом 2019−2020 учебном году данная практика будет продолжена».

Кроме того, глава ведомства напомнил о том, что в стране проводятся работы по началу строительства пяти российских общеобразовательных школ в пяти городах: Душанбе, Ходженте, Бохтаре, Турсунзаде и Кулябе. Каждая из них, уточнил Нуриддин Саид, рассчитана на 1200 посадочных мест.

В настоящее время уже утверждена дорожная карта проекта, Таджикистан выделил земельные участки, все необходимые разрешительные документы получены, создана комиссия для реализации проекта, а также назначены ответственные госорганы. Российская сторона, по словам таджикского министра, подбирает проектировщика и генерального подрядчика.

«Мы уверены, что данный проект усилиями обеих сторон будет реализован в намеченные сроки», — подчеркнул Нуриддин Саид.