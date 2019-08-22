Москва, 22 августа 2019, 19:10 — REGNUM
В различных городах России проходит акция в поддержку создания площадей Государственного флага, активисты «Молодой Гвардии Единой России» проводят опросы среди жителей и сбор подписей в поддержку данной инициативы, для реализации которой необходимо собрать минимум 1000 подписей, чтобы передать их в администрации городов.
В акции принимает участие 15 городов: Калининград, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Кемерово, Новосибирск, Биробиджан, Якутск, Чебоксары, Саранск, Саратов, Брянск, Кострома, Смоленск, Абакан, Белгород. В подписных листах изложена вся информации об инициативе, жителям, готовым оказать поддержку, необходимо оставить свои контактные данные и поставить подпись.
Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов подчеркнул, что популяризациягоссимволики РФ помогает развитию гражданской активности у молодежи.
Напомним, 22 августа по всей России активисты «Молодой Гвардии» проводят мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.
В 49 регионах России организованы флешмобы, автопробеги, раздача лент с триколором, концерты.
Также 24 август планируется, а провести в Москве масштабный флешмоб «Флаг-рекордсмен». На площади Академика Сахарова активисты развернут полотно с изображением множества флагов российских городов.