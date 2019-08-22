Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:13 — REGNUM

В Центральной городской больнице №1 Нижнего Тагила все специалисты двух хирургических отделений написали заявления на увольнения. Как сообщает издание «Все новости» причиной такого шага стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда.

Уточняется, что заявления написали шесть хирургов. В первом хирургическом отделении интернет-изданию подтвердили информацию об этом, уточнив, что заявления написали даже те медики, которые находятся в отпуске. Сами медики настроены серьёзно и не намерены забирать заявления, так как не верят в улучшение ситуации.

В региональном минздраве пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что аналогичный скандал произошёл в Демидовской больнице Нижнего Тагила в августе. Там специалисты хирургического отделения пожаловались на низкие заработки. Однако главный врач больницы заявил, что средний заработок хирурга составляет 100 тыс. рублей. Также он заверил, что к началу сентября в больницу на работу устроятся два новых хирурга.