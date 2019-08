Вашингтон, , 16:03 — REGNUM

Файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Power Rangers: Battle for the Grid по известной вселенной выйдет в продажу на ПК 24 сентября 2019 года. Об этом 21 августа сообщил портал Comicbook.

Игра Power Rangers: Battle for the Grid

Отмечается, что в версии для этой платформы будет представлен весь контент, который присутствует сейчас в варианте игре для консолей. Это означает, что ПК-геймеры получат полный сюжетный режим, озвучку персонажей и кросс-платформенную функцию. Базовый вариант игры обойдется им в $19,99, коллекционный — в $39,99.

Разработкой Power Rangers: Battle For The Grid занималась студия nWay Inc. Сейчас игра представлена на таких платформах, как Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. В будущем она также выйдет на потоковом сервиса Google Stadia.

