Москва, , 15:45 — REGNUM

Участник несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля, который бросил урну в бойца спецназа ОМОН, Евгений Коваленко останется под стражей. Такое решение сегодня, 22 августа, вынес Московский городской суд.

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Сторона защиты пыталась оспорить арест обвиняемого, однако служители Фемиды признали заключение под стражу законным.

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Напомним, в конце июля Мещанский районный суд Москвы арестовал Коваленко, обвиняемого в применении насилия в отношении спецназовца, на два месяца. По версии следствия, мужчина бросил урну в спецназовца, попав ему в бедро.

Как сообщало ИА REGNUM, несогласованные митинги в Москве из-за отказа в регистрации на выборах депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам оппозиция провела 27 июля и 3 августа. Были задержаны сотни человек. В настоящее время по уголовным делам о массовых беспорядках в столице проходят 13 человек.

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