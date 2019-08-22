Волгоград, , 15:34 — REGNUM

Руководителя коммерческого предприятия привлекли к административной ответственности за причинение ущерба окружающей среде города Калач-на-Дону Калачёвского района Волгоградской области. Предприятие незаконно перевозило и складировало мусор в черте города, в результате чего земля оказалась отравлена опасными отходами. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Коммерческая фирма не имеет лицензии на деятельность по обращению с отходами. Тем не менее, предприятие транспортировало и размещало строительный мусор в черте города на площади более 350 кв. м. Специалисты выявили в пробах почвы превышения вредных загрязняющих веществ: по нефтепродуктам, сульфат-ионам, хлорид ионам. Природоохранный прокурор внёс генеральному директору организации представление.

За несоблюдение требований при обращении с отходами и осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения компании назначен штраф в размере 240 тыс. рублей.