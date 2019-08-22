Канберра, , 15:27 — REGNUM

Итальянская компания Ferrari объявила об отзыве 300 автомобилей в Австралии из-за дефекта топливной системы и проблем с подушками безопасности. Об этом сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей в Австралии сообщила, что первый отзыв связан с неисправностью электропитания подушек безопасности. Это может повлечь за собой их несвоевременное срабатывание или деактивацию. Кроме того, такой же сбой может произойти и с ремнями безопасности. В результате неисправности подушек безопасности и ремней безопасности пассажиры могут получит травмы в случае ДТП.

Сообщается, что отзыву подлежат 65 автомобилей, которые включает модели 458 Speciale (2016 года), 458 Speciale Spider (2016 года), 488 GTB (2016−2018 гг.), California T (2016−2018 гг.), 488 Spider (2017−2018 гг.) и F12 Berlinetta (2016−2017 гг.).

Второй отзыв затрагивает порядка 235 машин. Это модели 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista, GTC4 Lusso, GTC4 Lusso T и 812 Superfast, которые были реализованы с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года.

Причиной их отзыва, согласно заявлению Ferrari, является возможный производственный дефект, связанный с ненормальной подачей топлива между бачком выброса и топливным баком. Это влечет за собой возможность утечки паров топлива, что, в свою очередь, может привести к возникновению пожара.

Напомним, ранее российский представитель компании Fiat ООО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве 246 автомобилей Freemont в России.

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