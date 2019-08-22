Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM

В Ростовской области планируется создать фонд для завершения строительства проблемных объектов. Соответствующий документ должен быть подготовлен до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора.

«Любые обращения застройщиков должны быть обязательно рассмотрены в региональном минстрое. Тему необходимо сопровождать в постоянном режиме, до полного налаживания системы, это очень важно», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в соответствии с изменениями в российском законодательстве застройщики не смогут расходовать деньги дольщиков на строительство. Средства граждан будут удерживаться на специальных банковских счетах до ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности. После этого застройщик получит средства дольщиков.

В настоящее время на Дону открыто 288 эскроу-счетов. Новые механизмы финансирования долевого строительства применяются в основном в Ростове-на-Дону и Батайске.

Первый в России дом, построенный с использованием счетов эскроу, был заселён в марте текущего года в Воронеже.