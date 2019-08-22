Москва, , 14:36 — REGNUM

Строительство станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии будет завершено к 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Полгода назад началось строительство станции «Давыдково» на Большой кольцевой линии метро. Этот район достаточно сложный, порядка 240 домов попало под программу реновации в двух районах. Поэтому тут будет большое строительство и увеличение количества жителей. Станция метро серьёзным образом улучшит транспортную ситуацию для трёх прилегающих районов, это около 380 тысяч жителей. Станция должна быть достроена до конца 2021 года», — ответил Собянин.

Станция «Давыдково» расположена на участке Большой кольцевой линии метро на участке между станциями «Можайская» и «Аминьевское шоссе». На данный момент работы по строительству станции идут с опережением графика.

Отметим, что участок сооружается в двухпутном исполнении. Поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле.