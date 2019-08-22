Москва, , 12:24 — REGNUM

В Москве российские триколоры украшают окна жилого дома возле станции метро «Тушинская». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили участники столичной команды Молодёжки ОНФ.

Акция «Россия в каждом доме» проходит в День российского флага. В 2018 году на окнах этого же дома также вывесили флаги.

«Жителями данная акция была воспринята положительно, все благодарили за проведение», — рассказали активисты. По их мнению, акция несёт позитивный настрой и помогает в воспитании молодого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, к акции «Россия в каждом доме» присоединилась Ивановская область.

Читайте ранее в этом сюжете: Ивановская область присоединилась к акции «Россия в каждом окне»