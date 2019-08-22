Тимика, , 12:22 — REGNUM

Объединенный полицейский и военный пункт обеспечивает безопасность ряда жизненно важных и стратегических объектов в городе Тимика индонезийской провинции Западное Папуа, сообщает информационное агентство Antara.

Начальник полиции Агунг Марлианто заявил, что ряд жизненно важных и стратегических объектов, таких как здание регионального парламента округа Мимики, здание правительственного центра, частные резиденции регента округа Эльтинуса Омаленга и исполняющего обязанности секретаря Мартина Пейдинга находятся под охраной.

Национальная полиция и военные проводят патрулирование по всему городу Тимика.

Кроме того, под усиленной охраной находится аэропорт и здание тюрьмы, на которое недавно было совершено нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам безопасности ИндонезииВиранто отправился в индонезийскую провинцию Западное Папуа для непосредственного мониторинга текущей ситуации после беспорядков.

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