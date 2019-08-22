Анкара, , 12:18 — REGNUM

В одном из самых больших курганов Восточной Анатолии Ойлуме, расположенном на турецко-сирийской границе, при поддержке Министерства культуры и туризма Турецкой Республики силами 30 человек возобновлены раскопки. Руководит ими Заведующий кафедрой археологии литературного факультета университета Газиантепа профессор доктор Атилла Энгин.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Атилла Энгин заявил: «Этот проект осуществляется уже на протяжении 30 лет. Курган Ойлум является одним из крупнейших в стране. Найденные здесь нами клинописные документы и царские печати не оставляют сомнений в том, что здесь находился важный руководящий центр».

Археолог добавил: «Археологические находки свидетельствуют о том, что здесь могли находиться такие важные центры шумеро-аккадской цивилизации, как античная Куилзила или Уллис. Этот регион был на положении важного города государства Нухашше, или даже его столицы».