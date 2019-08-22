Белград, , 13:40 — REGNUM

Вице-премьер и министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович заявила, что строительство высокоскоростного участка железной дороги от Белграда до Нови-Сада будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Скоростной поезд

«Все мы знаем в каком ужасном состоянии была наша железнодорожная инфраструктура и сколько работы нам еще предстоит для того, чтобы ее улучшить. Тем не менее, за последние 4 года мы обновили более 500 километров железнодорожных путей. Также мы сейчас ведем переговоры о покупке поездов для высокоскоростной железной дороги», — сказала Михайлович.

Ко всему прочему, министр добавила, что благодаря сотрудничеству с российскими и китайскими железнодорожными компаниями, Сербия получила достаточно опыта в данной сфере и освоила новые технологии, благодаря которым, сербские специалисты готовы реализовывать проекты скоростных линий железных дорог.