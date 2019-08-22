Токио, , 12:06 — REGNUM

Популярность bubble tea («чая с пузырьками») в Японии вызвала резкий рост импорта тапиоки — крахмалистой крупы, которую получают из корня маниоки. Из тапиоки изготавливают сладкие шарики или «пузырьки» для молочного bubble tea.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», 29 августа таможня Осаки сообщила, что с января по июнь 2019 года было импортировано около пяти тонн сладости. Это в 4,3 раза больше чем за аналогичный период в 2018. Сама Осака импортировала больше остальных регионов Японии в 21 раз. «Первооткрывателем» сладкой крупы считается Таиланд, но большая часть японского импорта приходится на Тайвань.

Спрос на напиток начал расти в Токио несколько еще лет назад, но в этом году бьет рекорды. Он уже распространился по всей Азии: в Южной Корее появилась своя «версия» — black sugar latte, холодный молочный напиток с сахарным сиропом и шариками тапиоки.