Махачкала, , 12:14 — REGNUM

Следственные органы Дагестана не стали возбуждать уголовное дело о пытках в изоляторе временного содержания жителей города Дербента Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. Следователь вынес решение об отказе, поскольку не обнаружил в действиях сотрудников ИВС состава преступления.

«Следователь начал всех опрашивать, у него на руках были судебные экспертизы о том, что они поступили с побоями. Это давало нам основания полагать, что уголовное дело все-таки будет возбуждено. Но, к сожалению, дело не возбудили», — сказал адвокат Тагир Шамсудинов, которого цитирует «МБХ медиа». Он добавил, что защита намерена обжаловать это решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, Барзукаев, Курбанов, а также их приятель Миразали Миразалиев (всем от 26 до 29 лет) были задержаны 15 июня. При них полицейскими якобы было обнаружено оружие и боеприпасы.

Однако родственники молодых людей уверяют, что оружие им подбросили при задержании, а затем пытками выбивали из них показания. Матери Барзукаева и Курбанова даже объявляли голодовку с требованием снять запрет на встречу с сыновьями и провести независимое медицинское обследование.

Следы от пыток у подозреваемых зафиксировали и члены Общественной наблюдательной комиссии, которые навестили молодых людей в ИВС. Однако в пресс-службе МВД Дагестана 24 июня корреспонденту ИА REGNUM заявили, что руководство республиканской полиции проверило сообщения о пытках, применяемых в отношении жителей Дербента, и не нашло им подтверждения.

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