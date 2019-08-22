Москва, , 10:31 — REGNUM

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал предложение сохранить совершивший жесткую посадку в кукурузном поле самолет А321.

«Поддерживаю идею сохранить самолёт и использовать его в том числе в качестве наглядного пособия при подготовке летчиков», — отметил Нилов в Facebook.

Совершивший аварийную посадку на кукурузное поле в подмосковном аэропорту «Жуковский» пассажирский самолёт Airbus A321 не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Вместе с тем у общественности возникло предложение сохранить самолет как памятник мужеству и рассказывать об этом удивительном случае. В соцсетях указали на то, что сейчас кукурузу с того поля продают, как артефакты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 августа самолёт А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного Жуковского в Симферополь, был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. По предварительным данным, двигатели самолёта отказали в результате столкновения со стаей птиц. На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. В результате жёсткой посадки никто не погиб. Члены экипажа А321 были награждены орденами Мужества, а пилотам присвоено звание Героев России.

Читайте ранее в этом сюжете: Совершивший жёсткую посадку в «Жуковском» самолёт A321 будет утилизирован