Южно-Сахалинск, , 09:46 — REGNUM

Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил сахалинцев и курильчан с Днём Государственного флага России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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«Много лет триколор является официальным символом нашей страны, воплощая в себе силу и могущество России, её великую историю, огромный созидательный потенциал. Именно под этим флагом развивается Сахалинская область, строятся дома, школы, больницы, дороги, другие объекты. И, конечно, государственный флаг символизирует незыблемость российский границ, что особенно важно для нашего региона», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в России отмечается День государственного флага страны.